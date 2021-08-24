حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 24-8-2021 مهنيا وعاطفيا

رغم أن مولود برج العقرب هادئ، إلا أنه لا يحتمل الشعور بالظلم أو التقليل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب، على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

اليوم تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.