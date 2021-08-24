حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 24-8-2021 مهنيا وعاطفيا

العدالة والبحث عن حق الغير، واحد من أبرز صفات مواليد برج الميزان، فهو يميلون إلى التوازن والاتزان، لذلك هم محببون في المجتمع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك ولا تتحامل على نفسك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

حافظ على اللباقة ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.