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وظائف شاغرة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.. راتب سنوي يصل لـ94 ألف جنيه

كتب:

منى السعيد
09:16 ص | الإثنين 23 أغسطس 2021
وظائف شاغرة في السفارة الأمريكية بالقاهرة

وظائف شاغرة في السفارة الأمريكية بالقاهرة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، بعض الوظائف الشاغرة لعدد من المهن ما بين ممرضة، وكاتب إداري، على أن يكون آخر موعد للتسجيل هو يوم 28 أغسطس الجاري.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة، التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نستعرض أهم الوظائف الشاغرة في السفارة الأمريكية بالقاهرة، وفقًا لموقعها الرسمي، وذلك في السطور التالية:

الوظائف الشاغرة السفارة الأمريكية بالقاهرة

وجاءت الوظائف الشاغرة في السفارة الأمريكية كالاتي:

ممرضة  Registered Nurse «USEFMs ONLY»

العمل في تلك المهنة بدوام كامل، 40 ساعة أسبوعيًا، والراتب السنوي نحو 47 ألف دولار، وآخر موعد للتقديم يوم 28 أغسطس الجاري، والعمل بمقر السفارة بالقاهرة.

ممرضة مسجلة Registered Nurse (WAE) (USEFMs ONLY)

العمل في تلك المهنة بدوام كامل، 40 ساعة أسبوعيًا، والراتب السنوي نحو 47 ألف دولار، وآخر موعد للتقديم يوم 28 أغسطس الجاري، والعمل بمقر السفارة بالقاهرة.

ممرض ممارس - Nurse Practitioner (USEFMs ONLY)

العمل في تلك المهنة بدوام كامل، 40 ساعة أسبوعيًا، والراتب السنوي نحو 58 ألف دولار، وآخر موعد للتقديم يوم 28 أغسطس الجاري، والعمل بمقر السفارة بالقاهرة.

مساعد طبيب Physician Assistant (USEFMs ONLY)

العمل في تلك المهنة بدوام كامل، 40 ساعة أسبوعيًا، والراتب السنوي نحو 58 ألف دولار، وآخر موعد للتقديم يوم 24 أغسطس الجاري، والعمل بمقر السفارة بالقاهرة.

مساعد إدارة المعلومات Information Management Assistant (IPC)- (U.S. Citizen Eligible Family Members Only)

العمل في تلك المهنة بدوام كامل، 40 ساعة أسبوعيًا، والراتب السنوي نحو 38 ألف دولار، وآخر موعد للتقديم يوم 24 أغسطس الجاري، والعمل بمقر السفارة بالقاهرة.

ميكانيكي الأجهزة المنزلية- Domestic Appliance Mechanic- All Interested Applicants

العمل في تلك المهنة بدوام كامل، 40 ساعة أسبوعيًا، والراتب السنوي نحو 94 ألف دولار، وآخر موعد للتقديم يوم 29 أغسطس الجاري، والعمل بمقر السفارة بالقاهرة.

وللإطلاع على الشروط وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة يمكن الدخول على موقع السفارة الأمريكية بالقاهرة أو الدخول بشكل مباشر من هنــــــــا.

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