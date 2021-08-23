وظائف السكة الحديد: مطلوب عمال مزلقانات ومهندسين وصرافين تذاكر

يواصل المئات من المواطنين وخريجي كليات الهندسة والدبلومات الفنية البحث عبر مؤشر البحث جوجل، عن وظائف السكة الحديد، والتى بدأ الإعلان عنها في 9 أغسطس الماضي، وينتهى استقبال أوراق المرشحين لمسابقة السكة الحديد يوم 8 سبتمبر المقبل، حيث يتمّ حاليًا تلقي طلبات أوراق الترشح للمسابقة الأولى وهي 250 فرصة عمل بشأن تعيين مهندسين وفنيين للعمل بمناطق الهيئة المختلفة، وتنظيم المسابقة الثانية بتوفير 1500 فرصة عمل لاختيار أفضل المتقدمين للتعيين بوظائف فني تخصصات مختلفة لخريجي الدبلومات الفنية.

وظائف السكة الحديد: إغلاق باب تلقي أوراق المرشحين للمسابقتين 8 سبتمبر المقبل

وقالت هيئة السكة الحديد، إنَّ وظائف السكة الحديد، سيتم التعيين بها، حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة، منوهة إلى أنَّ المسابقتين لن يشوبهما أي شائبة، وسيتمّ تعيين أفضل المتقديمن للوظائف الشاغرة بالهيئة، موضحة أنَّه على كل متسابق أن يدفع 250 جنيها بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت رقم مؤسسي (1 4040100) مقابل رسوم تلقي الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات، ولا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

وظائف السكة الحديد: 1750 وظيفة متاحة لـ250 لخريجي الهندسة.. و1500 لخريجي الدبلومات الفنية

وأكّدت الهيئة، في بيان لها، أنَّ وظائف السكة الحديد، تنوعت بين توفير 250 فرصة عمل مهندس ثالث تخصصات «ميكانيكا - كهرباء - مدني»، من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادي «إلكترونيات والاتصالات الكهربية – حاسبات ونظم»، من الذكور والإناث للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، موضحة أنه تم توفير 1500 فرصة عمل للوظائف الفنية لخريجي الدبلومات الفنية، في وظائف مشرفين قطارات وعمال مزلقانات وصرافين تذاكر وعمال إشارات وبلوكات.

وظائف السكة الحديد: توفير 1500 فرصة عمل كمشرفين قطارات وصرافين تذاكر وعمال مزلقانات

ومن جهته، أوضح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة تواصل العمل على تطوير منظومة السكة الحديد من جميع جوانبها، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أنَّ وظائف السكة الحديد، تمّ الإعلان عنها لقبول دماء جديدة للعمل بالهيئة، ولعودة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية.