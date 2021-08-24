مسرحيات تتجول في المحافظات بعيدًا عن القاهرة.. أبرزها «الجريمة»

يسعى صُنّاع العروض المسرحية، للوصول إلى الجمهور بمختلف شرائحه، وعدم الاعتماد كليًا على مسارح القاهرة، إذ يحاولون الخروج من المركزية، وعرض أعمالهم في المحافظات المختلفة، لا سيما في ظل توقف الحركة المسرحية إلى حدّ ما، خلال العامين الماضيين، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويعتزم القائمين على بعض العروض، أبرزها «الجريمة»، و«زقاق المدق»، وغيرها، تقديم أعمالهم في المحافظات المختلفة، وترصدها «الوطن» في التقرير التالي:

الجريمة

أعلن الفنان ياسر الرفاعي، أحد أبطال عرض «الجريمة»، عن تقديم العرض بشكلٍ استثنائي في محافظة سوهاج، لمدة يومين، قبيل العودة مجددًا للقاهرة.

وكتب ياسر الرفاعي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «لكل أهل سوهاج هنعرض يومين في سوهاج ابتداءً من يوم 1 سبتمبر، وبعدين نرجع نفتتح العرض التاني من عروض مسرح الجريمة بمسرح النهار بالقصر العيني.. كل الناس اللي في سوهاج شرفونا نتمني العرض يعجبكم».

مسرحية «الجريمة»، من بطولة الفنانة: راندا البحيرى، سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعى، نيللي الشامى، عبد الله عبد الغنى، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدى، شيماء على، مؤمن محمد، عادل دياب ، نور أبو البيه.

ياما في الجراب يا حاوي

افتتح الفنان يحيى الفخراني، أولى عروض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، على مسرح مكتبة الإسكندرية، الأسبوع الماضي، قبل العودة للقاهرة، وتقديمها على خشبة مسرح «كايرو شو» في القاهرة، اعتبارًا من يوم الخميس المُقبل.

وقال مجدي الهواري، مخرج مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، والشريك المؤسس لـ«كايرو شو»، إنّ هناك خطة للخروج بالمسرح والتجول في محافظات مصر المختلفة، قائلًا لـ«الوطن»، إنّ «الأمر لن يقتصر على القاهرة والإسكندرية فقط، بينما نسعى لتقديم العرض في الأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط وكل المحافظات».

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، من بطولة يحيى الفخراني، وإياد نصار، ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، وسما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

زقاق المدق

أعلن صُنّاع مسرحية زقاق المدق، تقديم العرض من الإسكندرية وليست القاهرة، فمن المُقرر انطلاق العرض الأول، اعتبارًا من يوم الخميس المُقبل، على مسرح محمد عبد الوهاب، في عروس البحر المتوسط، لمدة شهر كامل، وبعدها يُستأنف تقديم العرض في مسرح البالون بالقاهرة.

مسرحية «زقاق المدق»، من بطولة نهال عنبر، ودنيا عبد العزيز، وأمل رزق، ومحسن محي الدين، وأحمد صادق، وهو من إخراج عادل عبده.