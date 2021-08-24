صرف مليوني جنيه منح عيد الفطر والأضحى للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

عقدت اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء، اجتماعها الشهري، اليوم الثلاثاء، برئاسة أشرف علم الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة، وحضور جميع أعضاء اللجنة، لمناقشة موقف صرف منح عيد الفطر وعيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة.

2982 عامل من العمالة الغير منتظمة يصرف منح عيد الفطر والأضحى

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على صرف 9 منح للعمالة غير المنظمة، بواقع منحة زواج ، 5 منح مولود، و 3 منح رعاية وفاة، وقال أشرف علم الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة، إنه جرى صرف منح عيد الفطر، وعيد الأضحى، لعدد 2982 عامل من العمالة الغير منتظمة، بإجمالي مبلغ 2894500 جنيهًا شامل مصاريف البريد.

وأوضح مدير المديرية، أنه جرى خلال شهر يوليو الماضي صرف منح للعمالة غير المنتظمة منها 20 ألف جنيه لـ 10 عمال منح مولود جديد، و4 منح زواج بمبلغ 12 ألف جنيه، و 5 منح وفاة بـ10 آلاف جنيه، إضافة إلى تسجيل 110 عمال جدد على المنظومة.

التفتيش على 189 منشأة

وأضاف أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 189 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وتنظيم ندوتين للتوعية، فضلا عن تلقي 63 شكوى عمالية وتم تسوية 11 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 35 شكوى، و17 شكوى لا زالت تحت البحث .

مجال السلامة والصحة المهنية

وتابع: «أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة، وإعادة التفتيش على 40 منشأة، وأسفرت لجان التفتيش عن تحرير 20 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 33 قياس وبحث 2 شكوى، كما قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية» .

وأكد أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإصدار وتجديد 8 تراخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.