24 منحة من الجامعة البريطانية وأكاديمية الشروق لأبناء جنوب سيناء

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، مع فريدة محمد فريد خميس، رئيسة مجلس أمناء الجامعة البريطانية، بحضور رئيسي الجامعة البريطانية وأكاديمية الشروق، لبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين محافظة جنوب سيناء والجامعة والأكاديمية، للاستفادة من دورهم الريادي في البحث العلمي، والاستفادة التطبيقية لنتائج الأبحاث في مجالات خاصة بالمحافظة، وخاصة تطوير وتوصيل الإنارة بالطاقة الشمسية، وتشغيل أبار المياه بكافة وديان وقرى المحافظة.

2 منحة إضافية بالكليات النظرية لفتاتين من البدو

وأكد محافظ جنوب سيناء أن رئيسة مجلس أمناء الجامعة البريطانية وافقت، خلال اللقاء، على تخصيص عدد غير مسبوق من المنح المجانية لأبناء جنوب سيناء، تتضمن 24 منحة، بينها 10 منح متنوعة من الجامعة البريطانية، و12 منحة أخرى من أكاديمية الشروق، كما وافقت على تخصيص عدد 2 منحة إضافية بالكليات النظرية لفتاتين متفوقتين من بنات البدو.

شرط اجتياز الطلاب المتفوقين المرشحين لاختبارات القبول

وأوضح محافظ جنوب سيناء، في تصريحات له مساء اليوم الاثنين، أن رئيسي الجامعة البريطانية وأكاديمية الشروق أكدا على حتمية اجتياز الطلاب المتفوقين المرشحين لاختبارات القبول بالجامعة والأكاديمية، طبقًا للمعايير الخاصة للجامعة والأكاديمية والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى، خلال الاجتماع، مناقشة اقتراح بتنظيم معارض موسمية للمشغولات والحرف اليدوية لسيدات البدو داخل الجامعة والأكاديمية، تشجيعاً للمرأة البدوية، وذلك في إطار زيادة دعم وتمكين المرأة، والحفاظ على التراث الثقافي البدوي، وتعريف الدارسين به، ونال هذا الاقتراح إعجاب كافة الحضور.

وأثنى المحافظ على الدور الوطني التنموي الذي أسسه الرائد الراحل محمد فريد خميس في مجال دعم أبناء محافظة جنوب سيناء، وأهدى المحافظ رئيسة مجلس أمناء الجامعة البريطانية درع المحافظة، وبعض المشغولات البدوية تقديراً لها .

حضر اللقاء اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح والاتصال السياسي.