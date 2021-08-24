وزير الاتصالات: إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول في أسوان

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، عن المشروعات التي يجرى تنفيذها في مبادرة حياة كريمة بقرى محافظة أسوان خلال المرحلة الأولى، قائلًا يجرى إنشاء 81 برج محمول لدعم خدمة الاتصالات في المحافظة، مؤكدًا خلال زيارته مع محافظ أسوان خلال زيارته اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية المعلوماتية بقرى حياة كريمة بمحافظة أسوان.

وأعرب «طلعت» عن سعادته بما جرى في محافظة أسوان من مشروعات، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها محافظة أسوان والمشروعات المنفذة باستخدام التقنيات الحديثة لتحقيق التحول الرقمي سواء من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو مع مختلف الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتوفير الدعم التقني والفني لتنفيذ مشروع داخل محافظة أسوان لإطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني المحافظة.

مشروع جديد في أسوان لإطلاق 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول

وأوضح وزير الاتصالات أن هناك تعاون دائم ومثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان نتج عنه تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التنمية المتكاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المحافظة.

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع بروتوكولي تعاون ومذكرة تفاهم لبناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال لأبناء محافظة أسوان.