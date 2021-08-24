إضافة المواليد في التموين.. قرار ينتظره أطفال 2015 حتى 2021

ينتظر أسر المواليد من عام 2015 وحتى عام 2021، قرار تنزيل المواليد في التموين، وفتح إضافة الأطفال المواليد على البطاقات التموينية من أجل الاستفادة بالحصص التي تخصصها الحكومة للمواطنين على بطاقات الدعم التمويني.

علاقة تنزيل المواليد في التموين بالموازنة العامة

وأكّدت مصادر في وزارة التموين والتجارة، أنَّ تنزيل المواليد في التموين، أمر يتطلب إدراج ميزانية إضافية للوزارة ضمن الموازنة العامة للدولة، وأنه لا يتطلب فقط إصدار قرار وزاري من شأنه إضافة المواليد في التموين.

ونوهت المصادر، لـ«الوطن»، إلى أنَ آخر قرار تمّ اتخاذه بشأن تنزيل المواليد في التموين كان القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين في عام 2018 بشأن إضافة مواليد عام 2006 وحتى عام 2015.

وأضافت المصادر، أنَّه في عام 2018 تمّ تنزيل المواليد في التموين من عام 2006 وحتى عام 2015، مبينة أنَه منذ هذا التاريخ لم يتمّ إضافة أي مواليد أخرى للبطاقات التموينية الصادرة بالفعل.

تنزيل المواليد في التموين بالبطاقات الجديدة للفئات الأولى بالرعاية

وأوضحت المصادر، أنَّ الإضافات التي تتمّ حاليًا هي إضافات تتم للفئات الأولة بالرعاية الصادر لها قرار من وزير التموين بإتاحة إصدار بطاقات تموين لهم، حيث يحق لهم عند الإصدار إضافة أطفالهم.

وأصدَر الدكتور علي المصيلحي، قرارًا وزاريًا في يوليو 2021 باستحقاق الدعم التمويني لـ26 فئة أولى بالرعاية، ويحق لهؤلاء الفئات إصدار بطاقات تموينية جديدة وإضافة أطفالهم بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة.

كما أصدر المصيلحي قرارا وزاريا في أغسطس 2018، بتحديد الأطفال المواليد على بطاقات التموين، وحدد القرار أن الإضافة لمواليد 1 يناير 2006، وحتى مواليد 31 ديسمبر 2015، وذلك بحد أقصى 3 أفراد على بطاقات التموين، واستمرت وقتها مدة التسجيل بمكاتب التموين وعبر التسجيل الإلكتروني لمدة 10 أسابيع، حيث بدء صرف مقررات السلع الخاصة بـ«أطفال المواليد من 2006 حتى مواليد 2015 المضافين للبطاقات بدءا من ديسمبر عام 2018.