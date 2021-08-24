«الأرصاد»: شتاء هذا العام لن يكون الأبرد.. سيشبه السنة الماضية

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ الحديث حول أن فصل الشتاء سيكون أكثر برودة باعتبار أنَّ درجات الحرارة في فصل الصيف كانت الأعلى «غير صحيح»، حيث لا يوجد ارتباط بين الفصول وبعضها البعض وكل فصل مستقل بذاته والتغيرات المناخية تؤثر على العالم كله ولكن هذا لا يعني أنَّ الفصول مرتبطة ببعضها البعض، بل كل فصل مختلف عن الآخر.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات، أنَّ «هناك فصل للخريف بين الصيف والشتاء، وتوجد فترة انتقالية بين الصيف والشتاء، حيث تنتقل للأجواء من حرارة الصيف وارتفاعات الرطوبة إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار».

خريف وشتاء هذا العام سيشبهان العام الماضي

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ خريف وشتاء هذا العام متوقع أن يكونا شبيهان بالعام الماضي، موضحًا أنَّ العام الماضي كان سقوط الأمطار أقل نسبيًا من عام 2020، ولذلك متوقع أن شتاء هذا العام إلى حد ما قريب من العام الماضي.

وأوضح أن الشبورة المائية على الطرق السريعة الزراعية والصحراوية خفيفة إلى حد ما، أما نسب الرطوبة تكون مرتفعة ولكن الشبورة خفيفة وغير مؤثرة على القيادة على الطرق وفترتها بعد الفجر وحتى الساعة 7 صباحًا، ثم تتلاشى تمامًا وتكون الرؤية واضحة.

تجنب الخروج إلى الطرق باكرًا خلال فترات الشبورة

وتابع «شاهين»، أنَّه في أثناء انخفاض الرؤية بقدر الإمكان يجب تجنب الخروج إلى الطرق باكرًا، ومن يضطر لذلك يتوخى الحذر خلال فترات انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية.