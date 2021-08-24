الأرصاد: حالة الطقس على شواطئ البحر الأحمر والمتوسط مناسبة للمصيفين (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة البحرين الأحمر والمتوسط مستقرة والشواطئ جاهزة تماما لاستقبال المصيفين، وعلى الرغم من ارتفاع درجة الحرارة بسواحل البحر الأحمر ولكن نسيم البحر يقلل من الشعور بارتفاع الحرارة، موضحا أن نشاط الرياح خلال الأيام الحالية يقلل من الشعور بالرطوبة، والملاحة البحرية في البحر المتوسط معتدلة تماما وارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر في عمق البحر المتوسط.

نشاط الرياح يزيد ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار بعمق البحر

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن البحر الأحمر يشهد نشاطا للرياح يزيد من ارتفاع الأمواج ليصل إلى 3 أمتار بعمق البحر، مما يعطي اضطرابا في الملاحة البحرية، أما الشواطئ في مهيأة لاستمتاع المصيفين بشواطئ البحر المتوسط أو البحر الأحمر، مؤكدا أن درجات الحرارة ترتفع تدريجيا خلال الـ5 أيام المقبلة على صعيد مصر.

شرب المياه والسوائل والمرطبات

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين الراغبين في زيارة الأماكن الأثرية بجنوب مصر خلال فصل الصيف بارتداء غطاء واق للحماية من أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، مشددا على الاستمرار في شرب المياه والسوائل والمرطبات طوال فترات الصيف.