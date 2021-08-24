أخبار الطقس غدا.. شبورة خفيفة صباحا واستقرار في حالة البحرين

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أخبار الطقس غدًا على البلاد، والمتوقع أن تشهد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس غدًا

وقال الخبراء في البيان الصادر عن الهيئة قبل قليل، إنّه يتوقع أن تشهد الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شبورة خفيفة في الصباح الباكر، لكنها سرعان ما تتلاشى مع الساعة السابعة صباحًا.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، إنّ هناك حالة من الاستقرار في البحرين الأحمر والمتوسط، كما أنّ الشواطئ مُهيئة تمامًا لاستقبال المصيفين، ورغم ارتفاع درجة الحرارة بسواحل البحر الأحمر، إلا أنّ نسيم البحر يقلل الشعور بارتفاع الحرارة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وعن الظواهر الجوية الأخرى، يقول الخبراء إنّ الرياح تكون نشطة على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تعمل الرياح على تقليل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد حالة البحر المتوسط، حيث تكون معتدلة، ويرتفع الموج فيه بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 33 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 35 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 38 29

طابا 36 25

كاترين 34 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 41 25

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 36 27