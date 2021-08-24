تطوير 44 مكتبا بريديا مزودة بماكينات الصراف الآلي بأسوان

وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل تنمية قدرات المواطنين وخاصة الشباب فى المحافطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة بحضور المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائب محافظ أسوان.

وقال «طلعت» خلال زيارته لمحافظة أسوان، إنه يجرى العمل في الوقت الحالي على تطوير 44 مكتبًا بريديًا في محافظة أسوان، مشيرًا إلى أن المذكرة التي جرى توقيعها تخدم المرحلة الجديدة من التعاون عدة محاور، و يتمثل المحور الأول فى تأهيل 1000 من شباب الخريجين بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تلبى احتياجات سوق العمل الحر.

بينما يتمثل المحور الثاني في إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني، ودعم صناعته لخلق فرص عمل فى هذا المجال عن طريق رفع مهارات العاملين بمركز التعلم الإلكترونى بجامعة أسوان، والإشراف على بناء المنصة التعليمية الخاصة بالجامعة، وتدريب العاملين بمركز إنتاج المقررات الإلكترونية بالجامعة.

الاتصالات: العمل على بناء قدرات طلاب وخريجي وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان

بالاضافة إلى بناء قدرات طلاب وخريجي وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان على تصميم المحتوى الإلكتروني، وإنتاج دروس رقمية لعدد 300 متدرب متخصص فى إنتاج المحتوى الإلكتروني، وكدلك عقد 10 ندوات لنشر ثقافة التعلم الإلكتروني، واستخدام خدمات وتطبيقات المحتوى التعليمى لعدد 1000 مستفيد، وبناء قدرات 100 مدرس بمدارس أسوان على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات فى التدريس أونلاين.

بجانب زيادة ثقة المتعلمين فى التعلم الإلكتروني، باعتماد 20 مركز جديد من مراكز التعلم الإلكترونى من برنامج أكاديميات سيسكو من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، واعتماد 100 مدرب وإداري، وبناء قدرات 1500 متدرب من هذه المراكز؛ فيما يستهدف المحور الثالث دعم ريادة الأعمال وبناء مهارات التسويق الرقمي، من خلال أنشطة مبادرة (قدوة- تك) لعدد 900 سيدة.

وخلال الزيارة عقد وزير الاتصالات والمحافظ اجتماعًا مع عدد من الشباب من أبناء المحافظة من خريجي بنك المهارات الذي ينفذه المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات.

وكرم عدد من النماذج المتمييزة من خريجي برامج التدريب التي نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها بمحافظة أسوان، ومن فريق العمل ممن كان لهم دور فى انجاح مشروعات التعاون بين الوزارة والمحافظة.

واستمع الوزير إلى عرض مقدم من أحد الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة من خريجى أحد برامج التدريب التابعة للوزارة؛ والذى استعرض تأثير البرنامج فى تنمية قدراته والحصول على فرصة عمل متميزة فى مجال العمل الحر، و أثنى الوزير على هذه الجهود موجهًا نحو توفير منحة للطالب ضمن برنامج مصر الرقمية، كما أصدر تعليماته نحو دراسة إمكانية احتضان شركته ضمن برامج ريادة الأعمال المقدمة من مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

وحضر الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى مقدم من نموذج لرائدة أعمال التى حصلت على تدريب ضمن مبادرة قدوة، التي تهدف إلى دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية بمجال التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، من خلال برامج تدريبية وتوعوية مباشرة وأونلاين.