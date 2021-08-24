وزير الزراعة يناقش نتائج المشروعات المشتركة مع برنامج الغذاء العالمي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برافين أجرايوال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي الجديد في القاهرة، الذي تسلّم عمله في بداية أغسطس الحالي، حيث ‏تناول الاجتماع مناقشة النتائج الخاصة بالمشروعات المشتركة بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي، ومدى تأثيرها على جودة حياة صغار المزارعين.

واستعرض القصير خلال الاجتماع، المبادرات التي اتخذتها الحكومة المصرية لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتي يستفيد منها نحو 55 مليون مواطن، وبرنامج تطوير الري الحقلي وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومبادرة إحياء البتلو ومراكز التلقيح الاصطناعي للتحسين الوراثي لحيوانات إنتاج الألبان أو اللحوم.

وأوضح الوزير أهمية الشمول المالي لصغار المزارعين وتوفير عمليات الإقراض بالفائدة الميسرة، كما وجّه بسرعة الانتهاء من التشغيل الرسمي للمركز التنسيقي في الأقصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي، كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الزراعة وممثلي برنامج الغذاء العالمي تنعقد كل 3 أشهر، لمناقشة ومتابعة وتقييم نتائج الأنشطة والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين، وعرض الخطط المستقبلية لهذه المشروعات.

من جانبه، أشاد الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي، بالتجربة المصرية في دعم صغار المزارعين، قائلا إنّ البرنامج سيضع في أولوياته المبادرات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وتكون محور المشروعات والأنشطة التي ينفذها البرنامح في مصر.

وأوضح أنّ المركز التنسيقي في الأقصر سيكون بوابة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية لتبادل الخبرات وقصص النجاح التي حققها القطاع الزراعي في مصر، للاستفادة منها في الدول الأفريقية الأخرى، خاصة دعم صغار المزارعين والشمول المالس وتطوير الرس.

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية بالوزارة، والدكتور علي حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، والمهندسة آلاء زهيري مسؤولة العلاقات والشراكات ببرنامج الغذاء العالمي في القاهرة.