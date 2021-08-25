رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 25-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:09 ص | الأربعاء 25 أغسطس 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب يعرف عنه أنّه يعاني من الحساسية المُفرطة تجاه المواقف، كما أنّ مشاعرهم تنجرح بسهولة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة.. لا تبدد طاقتك وحاول أن توازن اليوم بين طاقاتك البدنية وواجبات مهنية.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

من المهم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 24-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 23-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب السبت 21-8-2021 مهنيا وعاطفيا