رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:04 ص | الأحد 22 أغسطس 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب من الأشخاص الهادئة والطموحة، ويتميز بعاطفته المفرطة، ومع ذلم يفضل الكتمان والغموض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر المكتمل يجعلك مشوشا.. لا تعرف من أين تبدأ فلا تستسلم للتشوش ونظم أفكارك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

قد تكون على موعد مع تجمّع عائلي أو لقاء عاطفي، وعليك أن تتعامل بلباقة مع الجميع.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج العقرب السبت 21-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الخميس 19-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 18-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 16-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الأحد 15-8-2021 مهنيا وعاطفيا