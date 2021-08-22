حظك اليوم برج العقرب الأحد 22-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب من الأشخاص الهادئة والطموحة، ويتميز بعاطفته المفرطة، ومع ذلم يفضل الكتمان والغموض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر المكتمل يجعلك مشوشا.. لا تعرف من أين تبدأ فلا تستسلم للتشوش ونظم أفكارك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

قد تكون على موعد مع تجمّع عائلي أو لقاء عاطفي، وعليك أن تتعامل بلباقة مع الجميع.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.