حظك اليوم برج العقرب الاثنين 23-8-2021 مهنيا وعاطفيا

الأشخاص من مواليد برج العقرب من الصعوبة أن يثقوا في أي شخص يتعاملون معه، إذ يعرفون بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغارون كثيرًا على من يحبون، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزلك الخامس يدفعك نحو أن تحرز اليوم نتائج قياسية في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

اليوم يحمل لك تعويضا عما مر بك وقد تنمو علاقة عاطفية وتتوطد بدون مشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.