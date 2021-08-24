التعليم العالي: أماكن إضافية لطلاب التقسيم في تنسيق الجامعات 2021

بلغ عدد طلاب التقسيم الناجحين في الثانوية العامة، الذين يفوق مجموعهم 90%، نحو 1402 طالب، موزعين على الشعب الثلاث «علمي علوم، علمي رياضة، أدبي»، حسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد الاطلاع على التقارير الإحصائية الرسمية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أنّه جرى تحديد أماكن إضافية لطلاب التقسيم في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، وهذه الأماكن لا تؤثر مُطلقًا على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام في هذه المرحلة، وسيتم تطبيق نفس القاعدة في باقي مراحل التنسيق الجديد، من خلال تحديد أماكن إضافية لطلاب التنسيق، لا تؤثر على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام.

التعليم العالي: حريصون على تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على حرصها الكامل على تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وعدم انتقاص الأماكن التي جرى إضافتها لطلاب التقسيم من الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام.

«التعليم العالي» لـ«الطلاب»: لا تنساقوا وراء الشائعات

وناشدت الوزارة، الطلاب، بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومُتابعة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد عبر قنوات التواصل الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أعلن فتح معامل الحاسب الآلي في الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني، مؤكدة أنّه لن يسمح للطلاب بدخول معامل التنسيق في الجامعات، دون ارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووقف انتشاره، في الوقت الذي يختتم فيه غدًا المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021، على أن تعلن النتيجة السبت المقبل.