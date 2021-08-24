التعليم العالي تحذر من الكيانات الوهمية: لا نعترف بشهادة خارجية إلا لحملة الثانوية العامة

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق، طلاب الثانوية العامة 2021 وما يعادلها من شهادات من الكيانات الوهمية غير مرخصة والكيانات غير المعتمدة، ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إضافة إلى تجنب سماسرة مكاتب ووكلاء المؤسسات التعليمية الوهمية المنتشرة بمختلف دول العالم وتعمل على استقطاب الطلاب بكل الطرق وإيهامهم بمنحهم شهادات من كبرى الجامعات العالمية.

مصادر: نتواصل مع الجهات المختصة لمتابعة موقف العديد من الكيانات التعليمية

وعلق المشرف على التنسيق، لـ«الوطن»، عن الحملات التروّجية الإعلانية لعدد من مكاتب سماسرة التعليم في خارج مصر يقومون بالتروّيج لقبول دراسة الطالب الراسب في الثانوية العامة بعدد من الجامعات خارج مصر، مؤكّداً أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات لا تقبل الاعتراف بأي شهادة جامعية غير معادلة أو موثقة أو لا يوجد لها سند تعليمي، قائلًا «لا يتمّ الاعتراف بشهادة جامعية إلا بعد التأكّد من شهادة الثانوية العامة وسنة حصول الطالب عليها».

التعليم العالي: جميع الكيانات المعتمدة موجود على منصات الوزارة عبر الإنترنت

وأكّد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ هناك توجيهات مباشرة من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن محاربة الكيانات الوهيمة التي تهدف إلى استقطاب الطلاب بمختلف المراحل التعيلمية والشهادات وتروّج لمنح شهادات تعليمية من كبرى الجامعات بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات 2021، محذراً الطلاب من الإنسياق خلف تلك الإعلانات، مشددًا على ضرورة التواصل مع وزارة التربية والتعليم بشان التأكّد من الكيانات التعليمية المختلفة.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أنَّ هناك تواصل مستمر مع مختلف الجهات المتخصصة للبحث والتحري والتأكّد من صحة وسلامة جميع الكيانات والمؤسسات التعليمية التي تهتم بإيفاد الطلاب للدراسة بالخارج بمختلف التخصصات العلمية.