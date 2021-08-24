أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينك تسجيل رغبات القبول في الجامعات 2021، للمرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والإدبية، والذي بدأ يوم السبت الماضي 21 أغسطس، بمعامل الجامعات الحكومية في مختلف المحافظات، ويستمر حتى غداً الأربعاء وفقاً للحد الأدني للتنسيق، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة من قبل الجامعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

لينك تسجيل رغبات القبول في الجامعات 2021 على بوابة الحكومة المصرية

وترصد «الوطن» في السطور التالية الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب، للتسجيل من خلال موقع الحكومة الإلكترونية كالتالي:-

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية.

- إدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص.

- إدخال رقم الجلوس والرقم القومي ونقل الرقم التأكيدي.

- تحقق من بياناتك الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل، توجه فورالمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية.

- تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات (تحتوي على 60 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل)، قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه حسب الكليات التي ترغب في الالتحاق بيها.

لينك تسجيل رغبات القبول في الجامعات 2021 .. السبت إعلان النتيجة

وقالت وزارة التعليم العالي، إنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ طلاب الثانوية العامة المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى بنتيجة ترشيحه فور إعلانها رسميا، عن طريق الدخول على الموقع وإدخال رقم جلوسك فيظهر لك على الموقع الكلية / المعهد الذي رشحت له، و أن النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قمت بتقديم رغباتك عليه.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقه بالكلية أو المعهد (حيث لن يتم إرسال البطاقة بالبريد)، مع العلم أن بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستندا رسميا.