التنمية المحلية: الأمطار والسيول تتطلب تنسيق المحافظات مع شركات المياه

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن الأمطار والسيول التي تتعرض لها المحافظات سنويا تتطلب قيام المحافظات مع شركات مياه الشرب، بالتنسيق الفوري للتعامل مع مياة الأمطار والتخلص من آثارها بالأحياء والمدن والشوارع والميادين المتضررة بواسطة عمال ومعدات وفنيين وسيارات واستهلاك وقود وخلافه، وبالتالي يتم إدراج تلك المجهودات والأعمال في ميزانية المحافظات، حتى يتم صرف مستحقات لكل من شارك في تلك الأعمال لإزالة مخاطر الأمطار والسيول، وبالتالي تم مطالبة الجهات الحكومية بالأحياء والمدن بتحديد مقابل استهلاك التعامل مع المياه والصرف الصحي والتخلص من مياه الأمطار.

التعامل مع الأخطار والأزمات

وقال المصدر إن المحافظات تقوم بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحديد الاعتمادات المالية المطلوبة والتنسيق مع وزارة المالية لإدراج الاعتمادات ضمن موازنة المحافظة للعام المالي 2021 /2022، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظات تبذل جهدا كبيرا مع شركات مياه الشرب لإزالة تراكمات مياه الأمطار والتعامل مع أي مخاطر وأزمات تحدث، مما يكبد المحافظات أعباءً مالية وبالتالي يتم مخاطبة المحافظات لتحديد المبالغ المستحقة وتفاصيل مواجهة الطوارئ والأزمات خلال العام المنصرم.

مواجهة موجة الطقس السيئ

وخلال موسم الشتاء الماضي، أعلنت وزارة التنمية المحلية حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ التي ضربت عدد من المحافظات، ومنها الإسكندرية والمدن الساحلية، من خلال انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة في بعض مراكز المحافظات لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، طبقًا لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والقيام الفوري بأعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار بالشوارع والميادين ومواجهة أي أضرار أخرى لتنظيم حركة المشاة والمرور والتركيز على أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وفي مطالع ومنازل الكباري والأنفاق، بالإضافة إلى مراجعة بالوعات تصريف مياه الأمطار بكل الأحياء والمدن لاستيعاب كميات الأمطار التي تتساقط.