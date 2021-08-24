أصحاب الأمراض المزمنة يشتكون لمحافظ المنيا من تأخر حصولهم على لقاح كورونا

اشتكى عدد من أصحاب الأمراض المزمنة، لمحافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، أثناء تفقده لأحد المراكز الطبية، من بطء الإجراءات وتعقدها أثناء حصولهم علي لقاحات فيروس كورونا.

بدوره وجه المحافظ بالاستجابة لمطالب الأهالي والعمل على تيسير الإجراءات من خلال توفير نظام «شباك واحد»، لإنهاء الإجراءات خاصة للمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة مراعاة لظروفهم الصحية، كما وجه المحافظ بالإسراع في إنهاء أعمال التطوير المتبقية في مبنى التأمين الصحي.

جولة تفقدية بعدد من مراكز تلقي لقاح كورونا

وأجري محافظ المنيا، اليوم، جولة تفقدية، على عدد من مراكز تلقي لقاح كورونا، لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات والتيسير على المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، واللواء ياسر عبدالعزيز، رئيس مدينة المنيا.

وتابع محافظ المنيا، تلقي لقاح كورونا بالمركز الطبي الغربي بمدينة المنيا ومستشفى التأمين الصحي، ووجه وكيل وزارة الصحة لتنظيم العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين.

التوسع في توفير اللقاحات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

وقال المحافظ، إن التوسع في توفير اللقاحات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، ولحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص 17 مركز ثابت وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 30 فريق متحرك منهم 2 على كورنيش النيل، بشرط التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، كما تم تخصيص 6 مراكز لتلقي لقاح كورونا "للمسافرين" فقط.

وشدد المحافظ، خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على الجميع، وتحسبا لتزايد الإصابات بالفيروس خلال الموجة الرابعة لكورونا، وناشد "القاضي"، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان، للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

كما تفقد المحافظ،المركز الإقليمي للدم، حيث تابع فعاليات المشروع القومى لتجميع البلازما، والذي يعتبر الأول على شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارها لتجميع البلازما على مستوى الجمهورية، بطاقة 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، والذي سيساعد في إنقاذ العديد من حياة المرضى، حيث وجه المحافظ بتكثيف التوعية بالمشروع وأهميته بالمراكز المختلفة.