نسيان رقم طلب لقاح كورونا.. الصحة توضح خطوات استعادته

تلقت وزارة الصحة والسكان، عبر الخط الساخن التابع لها 105، عددا من التساؤلات الخاصة بنسيان رقم طلب لقاح كورونا وخطوات استعادته مرة أخرى، واستعرضت الوزارة خطوات استعادة رقم طلب لقاح كورونا، داعية المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا عن طريق الموقع الخاص بتسجيل لقاح كورونا، وطمأنت الوزارة المواطنين بلقاحات كورونا، وأكدت أن جميع اللقاحات فعالة وآمنه ولا داع للخوف أو التوتر.

نسيان رقم طلب لقاح كورونا.. خطوة استعادته

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في تقرير لها، خطوات استعادة رقم طلب لقاح كورونا بعد نسيانه من قبل المواطنين وجاءت على النحو التالي:

- قالت الوزارة إنه على المواطن الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من خلال هذا الرابط.

- ثم بعد ذلك القيام بإدخال رقم الطلب وآخر أربعة أرقام للرقم القومي أو جواز السفر.

- وبعد ذلك القيام بالضغط على اختيار استفسار.

- في حالة لم يحن موعد تلقي اللقاح، ستظهر بيانات الطلب.

- ثم بعد ذلك في حالة عدم الحضور في اليوم المحدد، لتلقي اللقاح ستظهر رسالة مكتوب بها يجب التفعيل.

- يتم تعديل البيانات مرة أخرى.

- في حالة رغبة المواطن في تحديد ميعاد جديد لتلقي اللقاح، يتم اختيار إعادة التفعيل.

- وبعد ذلك ستظهر رسالة تمت إعادة تفعيل طلبك بنجاح، وسيجري تحديد موعد آخر لتلقي اللقاح.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، والاكتفاء بالترحيب بالأيدي أثناء اللقاء، لافتة إلى أنه في حال أخذ لقاح كورونا لابد من الاستمرار في هذه الإجراءات، اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة.