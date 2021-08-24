لينك تسجيل لقاح كورونا للمدرسين.. التطعيم بعد 72 ساعة

دشنت وزارة الصحة والسكان لينك تسجيل لقاح كورونا للمدرسين، وقالت في تقرير لها إن التطعيم يشمل كلا من الموظفين والإداريين والسائقين والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

وناشدت الوزارة العاملين بالتربية والتعليم بالدخول على لينك تسجيل لقاح كورونا للمدرسين، واختيار خانة مخصصة للعاملين بالتربية والتعليم بحد أقصى نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن التطعيم سيكون خلال 72 ساعة من لحظة التسجيل على لينك تسجيل لقاح كورونا للمدرسين

لينك تسجيل لقاح كورونا للمدرسين

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل على لينك تسجيل لقاح كورونا للمدرسين، وجاءت على النحو التالي، وفقا للوزارة:

- الدخول على لينك تسجيل لقاح كورونا للمدرسين من هنا

- اختيار الفئة «العاملين بالتربية والتعليم».

- ملئ البيانات المطلوبة بداية من الرقم القومي والاسم الرباعي وتحميل التاريخ المرضي إن وجد والصورة الشخصية.

- إرسال الرقم المحمول الخاص بالمواطن.

- اختيار مكان وموعد التطعيم.

- ارسال الوزارة رقم طلب الحصول على اللقاح.

- انتظار المعلم رسالة خلال 72 ساعة لأخذ اللقاح.

تطعيم الأطفال الأقل من 18 عاما

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر.

وعن الأعراض الجانبية، أوضحت الوزارة أنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم، أو حكة أو تنميل في الكتف، وكلها أعراض تزول من تلقاء نفسها في غضون يومين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان السماح بتطعيم الطلاب المسافرين الأقل من 18 عامًا بالخارج، بعد إثبات ذلك، لتسهيل إتاحة فرص التعلم، لافتة إلى أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة الإعلان عن خطة الدولة لتطعيم طلاب المدارس بالتربية والتعليم والتعليم الفني وما قبل الجامعي بمصر؛ لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.