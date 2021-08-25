أخبار الطقس اليوم.. حار رطب على معظم الأنحاء ونشاط خفيف للرياح

استقرارًا نسبيًا في حالة الطقس تشهده البلاد خلال الأيام الحالية دون أي ارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة، إذ أعلنت هيئة الأرصاد أنه يسود البلاد اليوم نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أخبار الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد وفقًا لبيان صادر عن الهيئة اليوم، أنّ هناك نشاط للرياح على فترات متقطعة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تتكون شبورة خفيفة تتلاشى صباحًا في الساعة السابعة على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة معتدلة يشهدها البحر المتوسط اليوم، إذ يتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 33 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 35 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 38 29

طابا 36 25

كاترين 34 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 41 25

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 36 27