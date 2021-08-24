بشرى: نتيجة المسحة سلبية ورجعت لتصوير «معالي ماما»

أعلنت الفنانة بشرى تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلن زوجها إصابتها بكورونا، حيث قالت «أنا الحمد لله اتحسنت كتير عن الأول، ونتيجة تحليلي سلبية، ولكن لسه في تعب، ونزلت التصوير، وبحاول أخد حذري».

4 أيام على انتهاء تصوير فيلم معالي ماما

وأضافت بشرى لـ«الوطن»، «يتبقى 4 أيام للانتهاء من تصوير فيلم معالي ماما، وقد توقف التصوير لمدة 15 يوما بسببي».

وقد انتشرت حالة من القلق بين زملائها بالوسط الفني، بسبب مرضها، كما أن إصابتها بكورونا منعتها من حضور حفل زفاف الفنانة نيللي كريم.

إصابة بشرى بفيروس كورونا المستجد

وكانت الفنانة بشرى أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وخضعت لبرتوكول علاج وزارة الصحة في منزلها، وعانت من عدة أعراض على مدار الأيام الماضية، خاصة أنها تعاني من مشكلة بالرئة ودخلت في مرحلة العزل، بعيدا عن زوجها، ولكن حالتها لم تستدع دخولها المستشفى.

عودة بشرى إلى التصوير

وكانت بشرى تصور المشاهد الأخيرة لها في فيلمها الجديد «معالي ماما»، الذي تعود به إلى السينما، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، وتدور أحداثه حول علاقة الأم بأبنائها، وخاصة إذا كانت هذه الأم عاملة ولها عملها الخاص.

«معالي ماما» يجمع في بطولته محمود الليثي ونخبة من ضيوف الشرف، مثل شيماء سيف وسامي مغاوري وعلاء مرسي وياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة أنغام، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

آخر ظهور درامي للفنانة بشرى

شاركت بشرى في دراما شهر رمضان الماضي بمسلسل «الاختيار 2»، مع إياد نصار وكريم عبد العزيز وأحمد مكي، وجسدت دور زوجة الفنان إياد نصار.