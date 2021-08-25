بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 25-8-2021 في مصر

واصلت بورصة الدواجن الحفاظ على استقرار أسعارها دون تغيير، إذ لم تتغير الأسعار منذ بداية أغسطس الحالي بمختلف مشتقاتها من البانيه والأوراك والشيس طاووك، ويهتم الكثيرون بشراء الدواجن وإدخالها في العديد من الوجبات والاطعمة المختلفة، لذا تقدم «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها لقرائه، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة ونقلا عن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال عبدالعزيز السيد لـ«الوطن»، إنّ أسعار الفراخ البيضاء استقرت في السوق المحلي بين 26 إلى 28 جنيهًا، بينما يصل سعرها في المزرعة بين 22 إلى 23 جنيهًا، واستقرت أسعار الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 40 لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار بورصة الدواحن وفقا لجولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية:

- بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الأربعاء نحو 29 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو البانيه اليوم الأربعاء إلى 70 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء الأربعاء نحو 23 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم الأربعاء نحو 52 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم الأربعاء نحو 55 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم الأربعاء نحو 37 جنيهًا.

- واستقر سعر الدجاجة الكاملة اليوم الأربعاء عند 36 جنيهًا.

- وسجل سعر الدواجن البلدي اليوم الأربعاء نحو 45 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس الأربعاء إلى 39.5 جنيه.