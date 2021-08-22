بورصة الدواجن اليوم الأحد 22-8-2021 في مصر

حافظت بورصة الدواجن سواء أسعار الفراخ والطيور بأنواعها، ومشتقاتها مثل البانية والأوراك وغيرها، على نفس القيمة السعر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث لم تتغير الأسعار منذ بداية الشهر الجاري، والسبب هو توافر المعروض.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها موقع «الوطن»، يستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، ووفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وبحسب الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» فإن أسعار الفراخ البيضاء استقرت في السوق المحلي ما بين 26 إلى 28 جنيهًا، بينما يصل سعرها في المزرعة ما بين 22 إلى 23 جنيهًا، بينما البلدي سجلت 36 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض استقر أيضا، ليتراح السعر ما بين 43 إلى 50 جنيهًا، حسب النوع أبيض أو أحمر، بينما جاء سعر البلدي هو الأعلى.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقا لجولة «الوطن» في الأسواق المحلية، جاءت أسعار الدواجن على النحو التالي:

- بلغ سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء الأحد نحو 23 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الأحد 29 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو البانيه اليوم الأحد إلى 70 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم الأحد إلى 52 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم الأحد نحو 55 جنيهًا.

- كما وصل سعر الدجاجة الكاملة اليوم الأحد إلى 36 جنيهًا.

- كما سجل سجل سعر الدواجن البلدي اليوم الأحد نحو 45 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم الأحد إلى 37 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس الأحد 39.5 جنيه.