بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 24-8-2021 في مصر

حافظت بورصة الدواجن، على أسعارها دون تغيير، وسجلت أسعار الدواجن ومشتقاتها مثل البانيه والبط، الأسعار ذاتها، إذ لم تتغير الأسعار منذ بداية شهر أغسطس الجاري.

وفي إطار حرص الكثيرين على شراء الدواجن، وإدخالها في العديد من الأكلات المختلفة، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها موقع «الوطن»، نستعرض في السطور التالية، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ«الوطن» إن أسعار الفراخ البيضاء استقرت في السوق المحلي ما بين 26 إلى 28 جنيهًا، بينما يصل سعرها في المزرعة ما بين 22 إلى 23 جنيهًا، وسجلت أسعار الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر كرتونة البيض عند نفس السعر ايضا ليتراح السعر ما بين 40 لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وجاءت أسعار بورصة الدواحن وفقا لجولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية، كما يلي:

- بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الثلاثاء نحو 29 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء إلى 70 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء الثلاثاء نحو 23 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم الثلاثاء نحو 52 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم الثلاثاء نحو 55 جنيهًا.

- واستقر سعر الدجاجة الكاملة اليوم الثلاثاء عند 36 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم الثلاثاء نحو 37 جنيهًا.

- كما سجل سجل سعر الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء نحو 45 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس الثلاثاء نحو 39.5 جنيه.