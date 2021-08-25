أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25-8-2021 في مصر

يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن بشكل يومي، والتي سجلت استقرارا في الأسواق المصرية، دون تغيير لليوم الرابع على التوالي، وهو نفس المستوى منذ بداية شهر أغسطس.

وتستعرض «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس، بالأسواق المصرية، كما ذكرها الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال عبدالعزيز سيد في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء استقر في المزرعة، بين 26 و28 جنيهًا، كما استقر الدجاج البلدي عند سعر 36 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الأربعاء، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، كما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البلدي نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 50 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأربعاء، ما بين 7 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا، كما سجل الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، نحو 65 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ووصل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، إلى نحو 9 جنيهات، كما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه، فيما وصل السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل سعره إلى نحو 2.25 جنيه.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وسجل الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.