أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-8-2021 في مصر

شهدت أسعار الدواجن، استقرار في الأسواق المصرية، دون تغيير لليوم الثالث على التوالي، وهو مايقارب نفس المستوى منذ بداية الشهر الجاري.

وفي ظل اهتمام الكثيرين بأسعار الدواجن، تستعرض «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس، بالأسواق المصرية، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن، التي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

استقر سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة وفق عبدالعزيز السيد، بين 26 و28 جنيهًا، كما استقر الدجاج البلدي عند سعر 36 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الثلاثاء، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، كما بلغت كرتونة البيض الأحمر البلدي نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ووصلت سعر كرتونة البيض البلدي إلى نحو 50 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الثلاثاء، ما بين 7 إلى 9 جنيهات، كما سجل الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، نحو 65 جنيهًا، وبلغ سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ووصل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، إلى نحو 9 جنيهات، أما السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل سعره إلى نحو 2.25 جنيه، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، نحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبلغ سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

وفسّرت الغرفة التجارية هذا الاستقرار في أسعار الدواجن وفق ما قاله وزير الزراعة السيد القصير، بسبب زيادة المعروض في الأسواق المحلية، إذ يصل إنتاج مصر من الدواجن يوميًا نحو 4 ملايين دجاجة.