الكيلو بـ20 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن لأدنى مستوى

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن انخفضت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، لأكثر من 5 جنيهات.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن انخفضت فيه بشكل كبير خلال الأيام الحالية نتيجة انخفاض الطلب على الدواجن، حيث أنها تعتمد بشكل كبير على سوق العرض والطلب.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن انخفضت خلال الفترة الجارية، لأن هناك عزوف عن شراء الدواجن في الوقت الحالي، نظرا لأن الفترة الحالية هي ما بعد عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه خلال الفترة الحالية ينخفض الطلب على الدواجن نظرا لأن الفترة الماضية كانت فترة الاحتفال بعيد الأضحى، وخلالها يقوم العديد من الأشخاص بالذبح أو شراء كميات كبيرة من اللحوم، وهو ما يفسر امتلاك العديد من الأشخاص للحوم المتبقية، لذلك لا يكون هناك طلب على الدواجن.

وأشار إلى أن المواطنين بعد عيد الأضحى يبدأون في ادخار الأموال لشهر رمضان، لذلك يقل في ذلك الوقت الطلب على الدواجن واللحوم لمحاولة ادخار النقود.

ولفت السيد إلى أن أسعار الدواجن وصلت إلى 20 و21 جنيها في المزارع، إي أنه يتم البيع للمواطنين بمبلغ يتراوح من 23 إلى 25 جنيها للكيلو الواحد.

وأوضح أن تلك الأسعار منخفضة بشكل كبير، بعد أن وصل سعر الكيلو من الدواجن لنحو 30 جنيها للكيلو وأكثر.

وأشار السيد إلى أن أسعار الدواجن تختلف من منطقة إلى أخرى، نظرا إلى أن هناك في المناطق الشعبية تكون الأسعار أرخص من الأماكن الراقية.

تابع: كما أن سعر تأجير المحل يساهم بشكل كبير في سعر الدواجن، فإذا فإيجار المحل البالغ ألف جنيه، يختلف عن إيجار يقدر بـ5 آلاف جنيه لذلك تتحكم المناطق السكنية في أسعار الدواجن.