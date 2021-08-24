روبي تحتفل بنجاح مسلسل «شقة ستة» وتعلق للجمهور: «بحبكم أوي»

حققت روبي من خلال مسلسل «شقة ستة» نجاحا كبيرا، في أول بطولة مطلقة لها في الدراما، حيث استطاعت خطف الأنظار من خلال قصة جديدة لم تقدمها من قبل.

ونشرت روبي مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، من أحداث مسلسل «شقة ستة»، وعلقت عليها قائلة «بحبكم أوي»، حيث تتفاعل روبي باستمرار مع جمهورها بعد طرح أعمالها الفنية الجديدة.

عرض 3 حلقات من مسلسل «شقة ستة»

ويعرض مسلسل «شقة ستة» على منصة شاهد، وحققت الحلقات الأولى نسب مشاهدة عالية وجدل واسع على السوشيال ميديا، حيث تظهر روبي خلال الأحداث بشخصية «إنجي» وهي صحفية تسكن في شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات بالقاهرة، وتتخصص هذه الصحفية في ملف التحقيقات وتتعرض للعديد من المشاكل التي تقلب حياتها، وتجعلها تحاول أن تثبت كل الحقائق.

وخلال الأحداث الأولى من المسلسل، تظهر أشباح مخيفة في شقة روبي، مما يجعلها تحاول بيعها، لكنها تفشل، وتبدأ معها رحلة البحث عن الحقيقة وأسباب ظهور الأشباح في منزلها.

دور حمزة العيلي في مسلسل «شقة ستة»

ويجسد الفنان حمزة العيلي دور مختلف عن ما قدمه سابقا، فهو يظهر بدور الشبح الذي يطارد روبي خلال الأحداث، وتم عرض الـ 3 حلقات الأولى من المسلسل، ومن المقرر أن يتم عرض باقي الأحداث خلال الأيام المقبلة.

أبطال مسلسل «شقة ستة»

مسلسل «شقة ستة» قصة مصطفى يوري وسعاد القاضي، وتأليف محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وبطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، حمزة العيلي، تامر نبيل، هيا فياض وآخرين.