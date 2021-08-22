«هوبا» على رأس أغنيات روبي فى حفل محمد منير بالساحل الشمالي

بدأت الفنانة روبي، في الاستعداد لحفلها الغنائي المنتظر مع الفنان الكبير محمد منير، الذي من المقرر إقامته في السادس والعشرين من أغسطس الجاري، في الساحل الشمالي.

روبي مع محمد منير في الساحل الشمالي 26 أغسطس

علمت «الوطن»، أن اختيار روبي للغناء في حفل محمد منير بالساحل الشمالي، سببه نجاح أغنية «حتة تانية» أو المعروفة باسم «هوبا»، إذ أنها حققت اعلى نسبة مشاهدة في الساحل هذا العام، بفضل رقص روبي عليها في فيديوهات.

ورغم موافقة محمد منير على مشاركة روبي في الحفل، إلا ان هناك شبه اعتراضات من جمهور محمد منير على مشاركتها الحفل، مطالبين أن يكون الحفل خاص لمنير.

محمد منير يشدو لأول مرة في الساحل الشمالي

كان الفنان محمد منير، وافق على المشاركة فى حفل الساحل الشمالي، ليكون الأول له منذ 8 سنوات، حيث كانت حفلاته مقتصرة على القاهرة والاسكندرية طيلة السنوات الماضية.

ويعرض حاليا للفنانة، روبي مسلسل «شقة 6» على منصة شاهد الإلكترونية، بدءً من 19 أغسطس من الشهر الجاري، الذي تدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة والتشويق، ويغلب عليه أجواء مرعبة، وهو العمل الذي توقف لعدة أشهر بسبب بعض المشكلات الإدارية والإنتاجية، إلى أن ظهر للنور خلال الأيام الماضية.

كما تشارك الفنانة روبي في فيلم «بره المنهج» مع ماجد الكدواني وأسماء أبو اليزيد وإخراج عمرو سلامة، وفيلم «شغل خواجات» إخراج شادي سلامة

كما أن روبي، طرحت خلال الأيام الماضية، عدد من الأغنيات الجديدة، التي حققت مردودا جيدا مع الجماهير، منها قلبي بلاستيك وأبوك وأمك.