 تفاصيل برومو «لزقه خفاش» لـ«روبي» قبل طرح الأغنية غدًا

أعلن المنتج محمد رشيدي، منذ قليل، تفاصيل البرومو الرسمي لأغنية «لزقة خفاش» وذلك ضمن ميني ألبوم «علي سهوة» الذي يقوم بإنتاجه لصيف 2021.

«لزقه خفاش» من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل وإنتاج محمد رشيدي RPMusic وميكس وماستر ماهر صلاح، ومن المقرر طرح الأغنيه للجمهور غدًا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

«لزقه خفاش» هي ثاني أغنية للفنانة روبي بعد أغنيه «أمك وأبوك»، تتعاون فيها مع المنتج محمد رشيدي يجرى طرحها ضمن ميني ألبوم «علي سهوة» لصيف 2021 ويضم الألبوم 5 أغاني يجرى طرحهم على فترات خلال الفترة المقبلة.

وليد منصور يُعيد روبي للغناء

يذكر أنّ المنتج وليد منصور، نجح في عودة الفنانة روبي للغناء مجددًا، بعد سنوات طويلة من الغياب، إذ تعاقد معها في شهر مارس لماضي، لتقديم ميني ألبوم في فترة 6 شهور.

وأبدى وليد منصور، دهشته من المزاعم التي رددها البعض خلال الآونة الأخيرة، بأن انفصاله الفني عن روبي، جاء بسبب الشائعات التي باتت تطاردهما بشأن زواجهما، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

روبي تُحيي حفل مع الفنان محمد منير

وتستعد روبي، لإحياء حفل غنائي بمشاركة الفنان محمد منير، وذلك على المسرح الرومانى بالساحل الشمالى، يوم الخميس المقبل 26 أغسطس.

ومن المقرر، أن يُقدم الثنائي مجموعة من الأغاني خلال حفل غنائي كبير، يحضره عدد كبير من جمهور الثنائي، وتتنوع الحفل ما بين الرومانسية والخفيفة التي يحبها الجمهور، بالإضافة إلى الأغنيات الخاصة بكل منهما، خاصة أن اللون الغنائي التي تقدمه روبي مختلف عن اللون الغنائي لمحمد منير.