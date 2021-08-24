بعد سخرية السوشيال ميديا.. وليد منصور لـ«الوطن»: روبي مؤدية وليست مطربة (فيديو)

أثارت الفنانة روبي، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعدما ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال إحيائها حفلٍ غنائي، إذ لم تحظَ بإعجاب البعض عبر مواقع السوشيال ميديا.

ومن جانبه، رفض المنتج وليد منصور، والذي أعاد الفنانة روبي للغناء مُجددًا بعد فترة انقطاع طويلة، حالة السخرية التي يُمارسها البعض ضد روبي، قائلًا لـ«الوطن» إنّ «روبي نجمة ولها حضور طاغٍ، لكن دعنا نتفق أنها مؤدية أكثر من مطربة».

وقال منصور، إنّ الأغاني التي تُقدمها روبي على المسرح، لا زالت جديدة ولم يمض عليها سوى أشهر قليلة، متابعًا: «وارد إنها مدربتش على الأغاني كويس، أو كانت مرهقة في هذا اليوم، لكن الحفل الذي تعاونت معها فيه خرج بسلام دون أي مشاكل».

روبي تُشارك محمد منير في حفل الساحل الشمالي

وعلى صعيد آخر، تواصل الفنانة روبي، البروفات، بشأن حفلها المرتقب على المسرح الروماني بالساحل الشمالي، يوم الخميس المُقبل، حيث تُشارك الفنان محمد منير لأول مرة في حفل جماهيري.

وستُقدم روبي خلال الحفل، عددا كبيرا من الأغاني التي اشتهرت بها، لاسيما الأغاني الجديدة، مثل حتة تانية، وفستك، وأمك وأبوك وغيرها.

روبي تطرح أغنية لزقة خفاش الليلة

وتستعد الفنانة روبي، لطرح أغنية جديدة، مساء اليوم الثلاثاء، بعنوان لزقة خفاش، وهي من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل وإنتاج محمد رشيدي RPMusic وميكس وماستر ماهر صلاح،

«لزقه خفاش» هي ثاني أغنية للفنانة روبي بعد أغنية «أمك وأبوك»، تتعاون فيها مع المنتج محمد رشيدي يجري طرحها ضمن ميني ألبوم «علي سهوة» لصيف 2021، ويضم الألبوم 5 أغاني يجري طرحها على فترات خلال الفترة المقبلة.