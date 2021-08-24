6857 طالبا بالدبلومات الفنية أدوا الامتحان في آخر أيام الدور الثاني

أدى 6857 طالبًا وطالبة، اليوم، امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في اليوم الأخير للامتحانات، داخل 436 لجنة في 22 مادة امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

غرفة العمليات تتابع

وأضاف أنه جرى تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وقال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس عام الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلقَّ أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.