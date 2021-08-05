بالدرجات.. تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني في كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ درجات القبول بالتعليم الفني، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم الفني، ومتابعة المهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني.

درجات القبول بالتعليم التجاري والفندقي

ووفقا لإعلان المحافظة جرى تحديد تنسيق التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات بمجموع درجات 140 درجة للبنين أو البنات، والتعليم الفندقي مدرسة سيدى غازي الثانوية الفندقية، 220 درجة للبنين والبنات، وبيلا الثانوية الفندقية 240 درجة، وكفر الشيخ الثانوية الفندقية المتقدمة 240 درجة، بنين وبنات.

تنسيق القبول بمدارس التعليم الصناعي

أما التعليم الصناعي في كفر الشيخ الصناعية المتقدمة، نظام الـ5 سنوات، بنين، فجرى تحديد 215 درجة للقبول، وتعليم صناعي نظام 3 سنوات، بنين، 210 درجات، وكفر الشيخ الصناعية للبنات ومدرسة دسوق الصناعية للبنات، 240 درجة، ومدرسة قلين الصناعية بنين، 220 درجة، وبنات 250 درجة، ومدرسة الشهيد محمد رضا الصناعية بالزعفران، بنات، 230 درجة، ومدرسة الضبعة الصناعية للبنات 220 درجة، بشرط عدم التحويل منها طول مدة الدراسة، ومدرسة بيلا الصناعية بنات 180 درجة، بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة.

كذلك مدرسة إصلاح شالما الصناعية بنات ومدرسة سنهور الصناعية بنات 180 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات، ومدرسة قلين الصناعية بنات 250 درجة "مهنة الملابس الجاهزة"، لا بد من اجتياز الاختبار الشخصي الذي تعقده المدرسة والمصنع، وبيلا الصناعية بنات 180 درجة "مهنة الملابس الجاهزة لمن تجتاز الاختبار الشخصي".

تنسيق القبول بمدارس التعليم الزراعي

وبالنسبة لمدارس التعليم الزراعي مدرسة كفر الشيخ الزراعية ومدرسة دسوق الزراعية، ومدرسة قلين الزراعية، ومدرسة كوم دميس الزراعية "بنات وبنين" 205 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة بيلا الزراعية ومدرسة فوه الزراعية ومدرسة العمار الزراعية ومدرسة كوم الحجر الزراعية "بنين وبنات 220 درجة".