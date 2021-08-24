أسرة «تيا» تناشد الصحة إنقاذ حياتها: «مولودة بعضوين تناسليين»

مأساة إنسانية تعيشها أسرة الطفلة «تيا إبراهيم الزيات»، التي لم يتجاوز عمرها بضعة أيام، عقب ولادتها بعضوين تناسليين، وبدون فتحه شرج، في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وهو ما دفع أسرتها إلى طرق أبواب عدد من المراكز الطبية في مدينة المنصورة، ولكنهم لم يتمكنوا من إيجاد علاج لحالتها، أو تحديد أسباب ولادتها على ذلك الحال، كونها حالة نادرة.

ولادة «تيا» بعضوين تناسليين في ظروف غير طبيعية

واكتشف عدد من الاستشاريين من الأطباء المتخصصين في علاج أمراض الأطفال، أثناء الفحص المبدئي للطفلة «تيا»، أنها تمتلك عضوين تناسليين، ذكر وأنثى، ولا تمتلك فتحة شرج، حسب تقارير صحية وطبية متكاملة.

الأب: زوجتي ليست من أقاربي وعمرها 25 سنة

«والله تزوجت منذ حوالي 6 سنوات، وطبيعه عملي على باب الله باليومية، وزوجتي حملت طبيعياً، ولدي طفلة تحمل الصفات الجينية الطبيعية كالأنثى»، بتلك الكلمات أعرب «إبراهيم الزيات»، والد الطفلة «تيا»، عن ألامه وحزنه العميق، مضيفاً أنه زوجته ليست من أقاربه، وعمرها لا يتجاوز 25 سنة، مشيراً إلى أن طفلته الأولى تبلغ من العمر 4 سنوات، وأكد أن أسرته تعيش أزمة حقيقية، بسبب عدم قدرته على علاج طفلته الثانية، كما عجز الأطباء عن وصف علاج لها، على حد قوله .

تقارير: الزوجه لم تتناول عقاقير سوى مثبتات الحمل

واستشهد والد الطفلة المولودة حديثا بأنه زوجته لم تتناول أي عقاقير سوى مثبتات الحمل، حتى لا تتعرض للإجهاض، وبعض الأدوية المغذية للجنين، مشيراً إلى أن أسرته فوجئت بولادة الطفلة الثانية بدون فتحة شرج، ولديها عضوان تناسليان، أحدهما ذكر والآخر أنثى.

كما تقدم والد الطفلة باستغاثه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات وزارة الصحة، للتدخل وإنقاذ طفلته، وإجراء عملية جراحية سريعة لها، لعمل فتحة شرج جانبية من البطن مؤقتة، وتابع والد الطفلة بقوله إن الأطباء اكتشفوا أنها تعاني من تضخم فى الكلية اليسرى والأمعاء وتلوث في الدم، وتعاني من الناسور، وازدواج فى القولون الهابط.

أطباء جامعة المنصورة نصحوا بسفر الطفله للخارج

واختتم والد الطفلة بقوله إن الأطباء بجامعة المنصورة نصحوا بسفر الطفله للخارج، لإجراء جراحة أخرى في الأعضاء التناسلية المبهمة، لمعرفة تفاصيل جينات الطفلة، سواء ذكر أو أنثى، مؤكداً أنها من الجراحات النادرة، والمستشفيات عاجزة أمام علاجها بشكل كامل، حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.