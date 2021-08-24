تفاصيل تطعيم طلاب الجامعات مع بداية العام الجديد

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العالي، استعداداتها لتطعيم طلاب الجامعات مع بداية العام الدراسي للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسعى ليكون العام الدراسي الجديد بكامل العدد وحضوريًا بالانتظام داخل الجامعات وعودة العملية التعليمية إلى طبيعتها مرة أخرى، لذلك وضعت الوزارة خطتها للتطعيم بالتنسيق مع الجامعات، وكشفت تفاصيل تطعيم طلاب الجامعات مع بداية العام الدراسي.

«التعليم العالي» تعلن عن تفاصيل تطعيم طلاب الجامعات مع بداية العام الدراسي

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث بوزارة التعليم العالي، إنه تم وضع خطة لتطعيم طلاب الجامعات مع بداية العام الدراسي المقبل، موضحا أن الوزارة تسعى لعودة الحياة الجامعية بشكلها الطبيعي مرة أخرى، وذلك من خلال تنفيذ أجندة الدولة في توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكل منتسبي المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الطلاب الذين سيلتحقون بالجامعات العام المقبل سيكونون أول من يتلقوا اللقاح أثناء الكشف الطبي.

وأضاف «عبد الغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم توفير طاقم طبي في كل كلية داخل الحرم الجامعي من أجل حقن الطلاب باللقاح، موضحًا أن هناك تنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة لتوفير أطقم طبية بالجامعات تتولى حقن الطلاب، مشددا على الطلاب ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

«عبد الباسط»: اللقاح مجاني وفقًا لتعليمات الدولة في توفيره للمواطنين

من جانبه، أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، عن تفاصيل تطعيم طلاب الجامعات مع بداية العام الدراسي داخل جامعة المنصورة، قائلا إن وزارة التعليم العالي تسير وفق رؤية الحكومة المصرية في تلقي المواطنين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتوفرة لدي وزارة الصحة، مؤكدًا أن الجامعة وضعت خطة ليحصل كل الطلاب على لقاح كورونا تجنبًا للإصابة ولكي تعود مجريات الأمور كسابق عهدها، لافتًا أن الطلاب سوف يحصلون علي اللقاح وفقًا للفرقة الدراسية الخاصة بهم وتوزيعهم علي مواعيد مختلفة حتي لا يكون هناك تكدس من جانب الطلاب أثناء تلقي اللقاح.

وأضاف عبد الباسط لـ«الوطن»، أن المستشفى الجامعي جاهز لاستقبال أي حالات مصابة بالفيروس، وتجهيز غرف العزل وتزويده بأنابيب الأكسجين اللازمة للحالات المصابة، لافتا إلى أن اللقاح مجاني، وفقًا لتعليمات الدولة في توفيره للمواطنين بصورة مجانية.