وزير التعليم العالي يلتقي طلاب كليات الهندسة قبل سفرهم للتدريب في روسيا

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، عدد من طلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية المتفوقين، والمقيدين بالفرقة الثالثة للعام الجامعي 2021/2020، قبل سفرهم لروسيا للتدريب على برامج الفضاء بجامعة سمارا الروسية، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي مُمثلة في قطاع الشؤون الثقافية والبعثات ووكالة الفضاء المصرية؛ لتوفير فرص تدريب لطلاب الجامعات المصرية الحكومية في بعض المؤسسات الفضائية الدولية بالخارج خلال الإجازة الصيفية 2021 لمدة قصيرة الأجل.

حضر اللقاء بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، الدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وزير التعليم العالي يهنئ المتفوقين باختيارهم للتدريب في روسيا

في بداية اللقاء، قدّم الوزير التهنئة للطلاب المتفوقين الذين تم اختيارهم للتدريب في روسيا، والذين تنطبق عليهم شروط الإعلان، مشيرًا الى أنّ فكرة التدريب جاءت وفقًا لمبادرة رئيس الجمهورية لتدريب وتأهيل شباب الباحثين وعلماء المستقبل خلال مراحل دراستهم الجامعية، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالطلاب المتفوقين والنابغين الذين يعدون ثروة قومية لمصر يجب دعمها بشتى الطرق.

ولفت عبدالغفار، إلى أنّ التدريب يستهدف تنمية وثقل قدرات ومهارات هؤلاء الطلاب في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ ليكونوا كوادر مميزة في هذا المجال واحتضانهم في وكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم للطلاب خلال رحلة التدريب بروسيا، ومتابعتهم بصفة يومية، متمنيًا لهم إقامة طيبة، واكتساب خبرة من التدريب المهم تؤهلهم للنجاح والتميز في حياتهم العملية.

فكرة التدريب بدأت قبل عام

من جانبه، أشار الدكتور محمد القوصي، إلى أنّ فكرة التدريب بدأت قبل عام، والذي يعتبر بداية لمرحلة جديدة تتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتدريب شباب الباحثين المتميزين من الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور أشرف العزازي، إلى الإعلان عن التدريب على مستوى الجمهورية لجميع الجامعات المصرية، موضحًا أنّه جرى اختيار الطلاب على مرحلتين، حيث تقدم للمرحلة الأولى 400 طالب، وجرى اختيار 55 طالبا منهم مستوفين لشروط الإعلان، وفي المرحلة الثانية جرى اختيار 37 طالبا، جرى تقسيمهم إلى عدد من المجموعات للتدريب بالخارج، مثمّنًا التعاون الفعال مع وكالة الفضاء المصرية في تدريب طلاب الجامعات المصرية.

من جانبهم، قدّم الطلاب الشكر للدكتور خالد عبدالغفار ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على إتاحة فرصة التدريب بالخارج، مؤكدين أنّهم سيكونون واجهة مشرفة لمصر بالخارج.

يذكر أنّ البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يساهمان في تكلفة البعثات الخارجية وفقًا للخطط المحددة سلفًا من قبل الوزارة بإجمالي قدره 300 مليون جنيه، على أن يتم توزيع قيمة المساهمة على 3 سنوات بواقع 100 مليون جنيه عن كل عام، حيث نصّ البروتوكول الموقع معهما على توجيه الأموال المخصصة من قبل البنكين لخدمة البحث العلمي والبعثات العلمية للخارج.