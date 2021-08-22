الوزراء: نسابق الزمن لتطعيم طلاب الجامعات والمعلمين قبل 8 أكتوبر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أي قبل عامين، ويُعد أهم ملف يشغل الجميع عندما تشتد الجائحة هو العملية التعليمية سواء في المدارس أو الجامعات، خاصة في الفترة التي لم تظهر فيها لقاحات مضادة للفيروس أو ظهرت ولم تكن مصر حصلت على اللقاحات الكافية لتطعيم جميع فئات الشعب، وكانت التطعيمات في ذلك الوقت اختيارية.

العملية التعليمية على رأس أولويات الأسر المصرية وصناع القرار

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن اللقاحات كانت اختيارية، كوننا لم يكن لدينا اللقاحات الكافية لتطعيم الجميع ولم تكن اللقاحات تكفي كل المواطنين، بينما الآن مصر ستشهد عام دراسي جديد في أكتوبر المقبل، ولا يزال الملف الأهم هو العملية التعليمية الذي يُعد أمر هام للأسرة المصرية وكذلك صناع القرار.

الدولة قررت إلزامية اللقاحات في الجامعات لمن هم فوق الـ 18 سنة

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قررت إلزامية اللقاحات في الجامعات لمن هم فوق الـ 18 سنة، وكذلك التعليم ما قبل الجامعي لمن هم فوق الـ 18 سنة، فضلًا عن المعلمين وكل من له صلة بالعملية التعليمية في المدارس، «نسابق الزمن من أجل تطعيم كل طلاب الجامعات وكذلك الأساتذة وكل المدرسين والطلاب الذي تجاوز عمرهم الـ 18 سنة، قبل 8 أكتوبر المقبل وهو يوم بدء العام الدراسي الجديد».

من يحصل على اللقاح هو من وصل سنة لـ 18 سنة

وأوضح أن عدد من سيتلقون اللقاح لن يكون الـ 23 مليون طالب، وإنما 3.5 مليون طالب فقط في التعليم الجامعي، و 1.5 مليون معلم في التعليم ما قبل الجامعي، فما زالنا نطبق قاعدة أن من يحصل على اللقاح هو من وصل سنة لـ 18 سنة، وليس كل الطلاب في التعليم ما قبل الجامعي قد وصل لهذا السن».