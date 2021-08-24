«العرابي»: مصر تضرب المثل في سرعة التحرك لعودة أبنائها من أفغانستان

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، بجهود الدولة المصرية لعودة المصريين من أفغانستان، مؤكدًا أن عملية عودة المصريين من العاصمة «كابول» تمت بطريقة سلسة للغاية، وبتنسيق موفق بين الأجهزة السيادية المصرية، موضحًا أن عملية إخلاء السفارة المصرية في كابول في حد ذاته لم يكن يتم خلال 24 ساعة، وهي عملية معقدة، وهناك إجراءات تتم لتأمين مبنى السفارة في كابول بعد تركه.

مبنى السفارة المصرية في كابول مؤمن للغاية

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن مصر لم تتخل عن أبنائها في العاصمة الأفغانية «كابول»، فضلًا عن أن مبنى السفارة المصرية في كابول مؤمن للغاية، كي يتم العمل به بشكل جيد حال عودة السفارة مرة أخرى للعمل من هناك، مؤكدًا أن اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج لم يظهر جليا فقط بعودة المصريين من أفغانستان، بل حدث في أزمة كورونا.

عودة البعثة المصرية من أفغانستان كان هو الشغل الشاغل للقيادة السياسية

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أنه في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تم احتجاز المصريين في مختلف بقاع العالم، وتم إخلاؤهم والتعامل مع الموقف بكفاءة شديدة، موضحًا أن مصر تضرب المثل في سرعة التحرك لعودة أبنائها، موضحًا أن العمل على عودة البعثة المصرية التي كانت موجودة في أفغانستان كان هو الشغل الشاغل للقيادة السياسية والأجهزة السيادية في مصر منذ بداية الأحداث في أفغانستان.

كان لديه ثقة في أنه سيتم إعادة البعثة المصرية من أفغانستان

وأوضح السفير محمد العرابي أنه كان لديه ثقة في أنه سيتم إعادة البعثة المصرية من أفغانستان، واصفًا عملية إعادة البعثة الدبلوماسية من العاصمة الأفغانية كابول أنها عمل كبير قامت بها المؤسسات المصرية.