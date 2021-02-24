محمد العرابي: تمكين الشباب السبيل الوحيد لمواجهة الأفكار المتطرفة

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والرئيس الشرفي لحزب المؤتمر على خطة إعادة الهيكلة، وتمكين الشباب التي يشهدها حزب المؤتمر بقيادة الربان عمر المختار صميدة، في الفترة الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الأسبق، إن خطوات تمكين الشباب التي يقوم بها الحزب، أسفرت عنه من نشاط ملحوظ في أمانات الحزب المركزية وتنظيماته، مما يدعو للتفاؤل بتقديم جيل جديد مدرك لتحديات المرحلة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالربان عمر المختار، رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب للأمانة المركزية، وأحمد عصام مستشار رئيس الحزب لشؤون الاتصال السياسي والبرلماني.

وشدد العرابي على ضرورة دمج الشباب في العمل السياسى والعام، لرفع الوعي وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الأفكار المتطرفة، والمؤامرات التي تحاك من الداخل والخارج، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية يقع على عاتقها الدور الأكبر في توعية الرأي العام.

ومن جانبه أكد الربان عمر المختار على اعتزاز شباب وقيادات حزب المؤتمر برموز الحزب ومؤسسيه، بما لديهم من خبرات واسعة، وتواصل عطائهم، وفي مقدمتهم السفير عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.

وتشهد مصر اهتماما كبيرا بعنصر الشباب وتمكينهم في المجتمع، حيث أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

كما تم تدشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مصنع للقيادات الشبابية التي حققت إنجازات كبيرة على أرض الواقع، ويمثل التنسيقية نحو 31 عضوا بمجلس النواب، و12 نائبا في مجلس الشيوخ، و6 نواب محافظين.