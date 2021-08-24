«الطاهري» عن عودة بعثة الأزهر من أفغانستان: مشهد مهيب يترجم قدرات مصر

علق الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، على وصول بعثة الأزهر الشريف بأفغانستان إلى أرض الوطن من جديد، قادمة على متن طائرة عسكرية، بعد توجيهات رئاسية، واصفا مشهد وصول الطائرة التي تحمل أفراد بعثة الأزهر إلى أرض الوطن بـ«المشهد المهيب ومشهد من مشاهد مصر العظمى»، مؤكدا أن هذا المشهد يعكس ويترجم ما وصلت إليه الدولة المصرية من قدرات.

الطاهري: مشهد عودة البعثة الأزهرية يترجم نجاح مصر في التعامل مع التحديات

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة extra news، أن هذا المشهد يترجم أيضا المعنى الحرفي للتحديات والصعوبات التي نجحت مصر في التعامل معها رغم الأوضاع المعقدة المصاحبة لهذه الصعوبات.

الطاهري: ما حدث اليوم أحد المبادئ الأساسية للجمهورية الجديدة

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن ما حدث اليوم أحد المبادئ الأساسية للجمهورية الجديدة، موضحا أن الجميع حين يتحدث ويقول إن الجمهورية الجديدة جمهورية الإنسان، فهذا ليس مبالغة، لأن المواطن المصري الآن هو السيد في هذا الواطن، ومن أجل المواطن المصري تتحرك الدولة بأكلمها وبكل أجهزتها.

الطاهري: عودة البعثة المصري من أفغانستان تستدعي توجيه الشكر للرئيس ومؤسسات الدولة

ولفت إلى أن هذا المشهد يستدعي أن يوجه التحية أولا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وضع المواطن المصري وأمنه وسلامته والحفاظ عليه على كرامته خطا أحمر، كما أنه يستدعي أن يوجه الشكر لكل مؤسسات الدولة المصرية بداية من القوات المسلحة ومرورا بجهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية المصرية، مؤكدا أن هذا مشهد مهيب ويوم مشهود في تاريخ الدولة المصرية.

وكشف أن مصر حاليا تعمل على مستوى كل المجالات دون إحداث أي ضجة أو ضجيج، لأنها دولة أفعال لا أقوال، موضحا أن هذا هو المنهج السياسي المتبع حاليا في مصر، متابعا: «مصر مستعدة حاليا أن تصل إلى أبعد مكان في العالم من أجل نجدة أبنائها».