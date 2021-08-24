رئيس بعثة الأزهر بأفغانستان: تلقينا تطمينات من القادة بمصر بشأن العودة

قال الدكتور شوقي أبوزيد، رئيس بعثة الأزهر العائدة من أفغانستان، إنهم كانوا يشعرون بالقلق والخوف، ولكن في ظل اتصالات القنصلية المصرية بالقادة في مصر بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهاز المخابرات العامة، شعروا بالطمأنينة وتأكدوا أنهم سيعودون إلى أرض الوطن، وعند عودتهم شعروا بالأمن والسلام، لأن مصر هي أرض الأمن والسلام.

الإقامة في مقر السفارة

وأضاف «أبوزيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أنهم كانوا يقيمون في مقر السفارة المصرية، ويتابعون الأخبار عن طريق الفضائيات.

ما دور البعثة الأزهرية في أفغانستان؟

وتابع رئيس البعثة المصرية العائدة من أفغانستان أن البعثة الأزهرية كان لها عدة أدوار، دور تعليمي، ودور مجتمعي، مشيرا إلى أن الدور التعليمي كان من خلال المعهد الأزهري في كابول، كما كانت البعثة تشارك الأفغان في مناسباتهم كافة، كما كان للبعثة دور دعوي يتمثل في حلقات التلفاز والدروس والندوات والمحاضرات في المدارس والجامعات.

وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي سخر كل إمكانيات الدولة المصرية لإنقاذ البعثة الأزهرية والجالية المصرية في أفغانستان، معقبًا: «أدامه الله لمصر حصنًا حصينًا، وأمنًا واطمئنانًا لمصرنا الغالية».

وصول أفراد الجالية بتوجيهات من الرئيس السيسي

كان أفراد الجالية المصرية في أفغانستان قد وصلوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى مصر على متن طائرة عسكرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحمل الطائرة الجالية المصرية من البعثة الأزهرية، ومسؤولي السفارة المصرية في أفغانستان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس برعاية أبناء الدولة المصرية في الخارج، وتوفير أعلى درجات الحماية لهم، تجنبا لأية مخاطر قد يتعرضون لها بسبب الظروف التي تعيشها دولة أفغانستان الفترة الحالية.