نصائح للمشتري والبائع خلال فترة الأوكازيون الصيفي من «حماية المستهلك»

يستغل عدد كبير من المواطنين فترة الأوكازيون الصيفي، الذي بدأ في 2 أغسطس الحالي ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، لشراء احتياجاتهم من السلع المختلفة، لاسيما الملابس، حيث يؤجلون التسوق حتى فترة الأوكازيون للتمتع بنسبة الخصومات التي يوفرها، والشراء بأقل الأسعار.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عددا من النصائح التي يجب اتباعها عند الشراء في الأوكازيون الصيفي، وفق الموقع الرسمي لجهاز تنظيم حماية المستهلك، كالتالي:

نصائح للمشتري يجب اتباعها في الأوكازيون الصيفي:

- يجب أن يقوم المشتري بالحصول على فاتورة شراء المنتجات التي حصل عليها، ويجب أن يكون موجودا بها كافة السلع التي اقتناها لضمان حقوقه في حالة رد السلعة.

- يجب أن يتجنب المشتري شراء أي من السلع مجهولة المصدر أو الانسياق وراء الإعلانات المضللة.

- يجب أن يتأكد المشتري من مصدر وصلاحية المنتجات قبل الشراء.

- يجب أن يحرص المشتري على الشراء بالكمية التي يحتاج إليها فقط، وتجنب استغلال الأوكازيون لشراء أشياء لم يكن هناك حاجة لها.

نصائح للبائع في الأوكازيون:

كما وجه جهاز تنظيم حماية المستهلك، نصائح أخرى للبائع:

- يجب أن يحرص التاجر على أن تكون الفاتورة شاملة جميع ما حصل عليه المشتري.

- يجب أن يقوم التاجر بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، كما يقوم بتوضيح الفرق بين سعره الحقيقي والتخفيضات المقررة.

- تجنب تخزين السلع حتى يتم بيعها بعد فترة الأوكازيون الصيفي، ما يعرض التاجر للمساءلة.

- يجب أن تلتزم الجهات المشاركة بالأوكازيون بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، موضح بها السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.

وتحرص وزارة التموين على وضع نظام رقابة صارم، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون، فضلا عن مواجهة العروض الوهمية، وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له.