«عشان ما يتنصبش عليك».. 6 نصائح مهمة بعد مد الأوكازيون الصيفي 2021

خلال الساعات الماضية أعلنت وزارة التموين مد الأوكازيون الصيفي 2021 حتى 15 سبتمبر المقبل، لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين لشراء احتياجاتهم، فضلا عن الاستفادة من التخفيضات التي تصل مع بعض المحال لنحو 50%.

وبحسب بيانات وزارة التموين، وصل عدد المحال المشاركة أكثر من 3000 مكان، ما بين محلات ملابس وأحذية وأجهزة كهربائية، وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار الساعة، في كل ما يخص الحياة اليومية للمواطنين، أهم النصائح الواجب اتباعها عند الشراء من المحال المشتركة في الأوكازيون الصيفي 2021.

نصائح عند الشراء من محال الأوكازيون الصيفي 2021

وحتى لا تتعرض للنصب أو الاحتيال، بعض النصائح الواجب اتباعها ووضعها جهاز حماية المستهلك عند الشراء من المحلات، وخطوات التعامل في حالة اكتشاف العروض الوهمية أو غير الحقيقية، والتي جاءت كالآتي:

- يجب الاتجاه للمحال التي تعلن التخفيضات بشكل واضح للسلع على واجهة المحل.

- احرص على الحصول على فاتورة المحل مدون فيها نوع القطعة التي تم شراؤها ورقم الموديل، تاريخ الشراء، وسعرها المدفوع.

- يفضل كتابة سعر المنتج قبل الخصم وبعده.

- راجع المنتج الذي قمت بشرائه قبل الخروج، من حيث الخامة، الصلاحية، المقاس، وغيرها.

- فحص المنتج للتأكد من عدم وجود أي عيوب للصناعة، مثل مثل البقع أو وقوع الأزرار الخاصة بالملابس.

- قراءة سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمحل، حتى لا تتعرض لموقف محرج فيما بعد.

ماذا لو اكتشفت احتيال أو نصب محلات الأوكازيون الصيفي 2021؟

وفي حالة اكتشاف المواطن لأي تلاعب في أسعار السلع المعروضة في الأوكازيون الصيفي 2021، فيجب أن يكون بالإبلاغ عن المخالفات.

وخصص جهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588 لتلقي البلاغات من خلال أي خط أرضي، أو من خلال التواصل عبر تطبيق واتس اب على رقم 01577779999، أو من خلال إرسال شكوى عبر الموقع الإلكتروني، أو إرسال شكوى عبر الصفحة الرسمية للجهاز على فيس بوك.