تخفيض مصروفات الجامعة اليابانية 25% للعام الجامعي 2021-2022

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، عن تطبيق عدد من القرارات المهمة بشأن تنسيق القبول بالجامعة للعام الجامعي الجديد، والتي منها إقرار تخفيض بمصروفات الجامعة اليابانية 25% للعام الجامعي 2021-2022، وذلك بعد أن كشفت نتائج الثانوية العامة 2021 انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى.

ندا: 25 % تخفيض المصروفات بالجامعة المصرية اليابانية 2021

وقال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية بالجامعة و التعليم، إن إقرار تخفيض مصروفات الجامعة اليابانية 25% يأتي في إطار سعي الجامعة لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بالكليات المختلفة بالجامعة، موضحاً أن التخفيض يأتي للطلاب المقبولين بالجامعة والناجحين في شروط واختبارات القبول بالجامعة 2021-2022، مؤكداَ استمرار فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة لمختلف التخصصات العلمية والهندسية المخلتفة.

ندا: باب التقديم ما يزال مفتوحا للطلاب مع تخفيض مصروفات الجامعة اليابانية

وأكد نائب رئيس الجامعة، في بيان، أنه في ظل قرار تخفيض مصروفات الجامعة اليابانية 2021-2021، يتم العمل على تنفيذ اختبارات القدرات 2021 والتي تستهدف جميع مهارات الطالب وكذلك مستواه العلمي عامة، موضحاً أن الاختبارات تتضمن اللغة الإنجليزية والتفكير المنطقي والفيزياء والكيمياء والرياضيات، لافتا إلى أن نتائج الاختبارات يتم إرسالها إلى الطلاب عبر البريد الإلكتروني، ومن ثم يتم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية عامة لجميع المقبولين على أن يجري إعلان النتائج النهائية للمقبولين للاختبارات.

ولفت إلى أن الاختبارات انطلقت في الجامعة منذ أيام و ذلك في ظل إجراءات تنسيق القبول بالجامعة 2021، مع التأكيد على الالتزام بمعايير القبول وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.