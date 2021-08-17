مصروفات الجامعة المصرية الروسية 2021 بعد إعلان نتيجة الثانوية

ينشر «الوطن» مصروفات الجامعة المصرية الروسية 2021 ، وذلك عقب إعلان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بدء عملية التنسيق الإلكتروني للتقديم من خلال الموقع الإلكتروني، ويقوم الطلاب بالتقديم واختيار الرغبات، خلال 3 أيام من فتح الموقع.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة قواعد القبول بها والحد الأدنى دون اختلاف عن العام الدراسي المنقضي إذ كان الحد الأدنى للتقدم العام الماضي 95% للطب البشري و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقي الكليات.

مصروفات الجامعة المصرية الروسية 2021

أتاحت الجامعة الروسية 2021 بحسب موقعها الرسمي قيمة المصروفات الدراسية للطلاب المصريين (المستجدين والمحوَّلين) للعام الجامعي 2020/ 2021، كما أعلنت طريقة التقديم للطلاب المصريين والوافدين، وحثت الطلاب على تقديم طلب الالتحاق بشكل يدوي أو إلكترونيًا، عن طريق التسجيل بالجامعة، موضحة أنه يلزم بعد ذلك تسجيل الرغبات على الموقع الخاص بوزارة التعليم العالي، واختيار الكليات بالجامعة المصرية الروسية للترشح لإحدى الكليات التي جرى التسجيل بها.

مصروفات الجامعة المصرية الروسية 2021 (مصريين)

كلية طب الفم والأسنان 114000 جنيه لكل عام دراسي + 2178 جنيهًا 2%.

كلية الصيدلة

«Pharm D»:

82000 جنيه لكل عام دراسى + 1568جنيهًا 2%

«Clinical»

89000 جنيهًا لكل عام دراسي + 1708جنيهًا 2%

كلية الهندسة

60000 جنيه لكل عام دراسي + 1178جنيهًا 2%

كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات

42000 جنيه لكل عام دراسي + 828 جنيهًا 2%

كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات (برنامجى علم البيانات والذكاء الاصطناعى )

48000 جنيه لكل عام دراسي + 948 جنيهًا 2%

مصروفات الجامعة الروسية للطلاب المقبولين عام 2021/2022 (وافدين جنسيات غير مصرية).

ـ «جارى العمل على تحديد المصروفات».

ـ يجرى سداد المصروفات الدراسية على فصلين دراسيين.

ـ يحصل الطلاب المتميزون على خصم حسب درجاتهم.

ـ خدمة نقل الطلاب بالأتوبيس متاحة مقابل رسوم إضافية حسب محل الإقامة.

ـ يتوفر سكن تحت الإشراف للطلاب والطالبات مقابل رسوم إضافية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة الروسية 2021

– أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها موثقة بختم الشعار.

– صورة جواز السفر للطالب وولى الأمر ( والأصل للاطلاع ).

– صورة إقامة الطالب وتكون سارية أو تأشيرة الدخول ( والأصل للإطلاع ).

– أصل شهادة الميلاد موثقة بختم الشعار.

– خطاب موافقة من الملحق الثقافي بالسفارة بالدراسة بالجامعة المصرية الروسية.

– شهادة قيد من الجامعة المقيد بها للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل عام 2020.

– بيان تقديرات ومحتوى علمى للطلاب المحولين موثقين بختم الشعار.